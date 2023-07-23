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        Haberler Teknoloji Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi

        Dünyanın en zenginlerinden bir tanesi konumunda bulunan Elon Musk, geçtiğimiz yılın sonlarında başladığı Twitter macerasının ardından uygulamada köklü değişimler yapmaya devam ediyor. Musk son olarak platformun "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirecek. X.com adresi ise kullanıcıları Twitter'a yönlendiriyor.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 22:32
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        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
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        Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Geçici "X" logosu bir gün içinde yayınlanacak.

        Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

        SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

        Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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