Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Elon Musk'ı yıkan SpaceX denemesindeki patlamanın nedeni belli oldu

SapceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ı yıkan patlamanın nedeni belli oldu. Hatırlanacağı üzere SpaceX'in Mars'a göndermek istediği Starship mekiğinin SN11 prototipi 30 Mart'taki denemeler sırasında havada infilak etmişti. İşte o patlamanın nedeni ortaya çıktı.

Elon Musk'ı yıkan SpaceX denemesindeki patlamanın nedeni belli oldu

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.

Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekiğinin havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladığı, yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayarak infilak ettiği açıklanmıştı.

Mekiğin 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat ve 3 Mart'ta yapılan önceki test fırlatışları da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mark Zuckerberg, WhatsApp yerine Signal kullanıyor!
TEKNOLOJİMark Zuckerberg'den şaşırtan tercih!
SON DAKİKA: Cepte tarifelere zam geldi! - Haberler
TEKNOLOJİ'Cep'te tarifelere yüzde 17'lik zam!
Bu yıl 400 milyon saat doktor ziyareti 'sanal' olacak! Haberler
TEKNOLOJİSanal doktorlarla 400 milyon saat!
Whatsapp İOS ve Android arasındaki sınırları kaldırıyor! Whatsapp'tan sohbet yedekleme ile ilgili flaş özellik
TEKNOLOJİWhatsapp İOS ve Android arasındaki sınırları ...
Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan tepki! Haberler
TEKNOLOJİYemeksepeti CEO'su Aydın'dan tepki!
BTK 20 milyon kullanıcı için Facebook'tan bilgi istedi
TEKNOLOJİBTK Facebook'tan bilgi istedi
Softbank Norveçli robot teknolojileri firmasına ortak oldu
TEKNOLOJİNorveçli şirkete 2.8 milyar dolar yatırım
Bodrum’dan Formula 1'e yerli blockchain teknolojisi sattı - Haberler
TEKNOLOJİBodrum’dan Formula 1'e yerli blockchain
Huawei Band 6 özellikleri ve fiyatı ne kadar? Huawei Band 6 Türkiye'ye ne zaman gelecek?
TEKNOLOJİHuawei Band 6 özellikleri ve fiyatı
Facebook şifrenizi değiştirin! Uzmanından önemli uyarı geldi
TEKNOLOJİKritik uyarı: Facebook şifrenizi değiştirin!