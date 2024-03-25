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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes yeni aşkını ilan etti

        Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes yeni aşkını ilan etti

        Elon Musk'ın velayet mücadelesi içinde olduğu üç çocuğunun annesi Grimes, yeni sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:22
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        Elon Musk'ın, halen aralarındaki velayet davası süren eski sevgilisi Grimes, yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti. 36 yaşındaki Kanadalşı şarkıcı Grimes, müzik yapımcısı olan 35 yaşındaki yeni erkek arkadaşı DJ Anyma ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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        Anyma, daha önce, şu anda Leonardo DiCaprio ile aşk yaşayan Vittoria Ceretti ile evliydi.

        Gerçek adı Matteo Milleri olan Anyma, Eylül 2023'te 25 yaşındaki model Ceretti ile üç yıllık evliliğini bitirmişti.

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        Grimes'in Anyma ile yeni ilişkisine dair yorum yapan hayranları, 52 yaşındaki eski sevgilisi Elon Musk'tan sonra yeni sevgilisinin çok daha iyi bir seçim olduğunu yazdı.

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        ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

        Grimes ile Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, dört yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yürüttü. Çift, ikinci çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından Mart 2022'de ayrıldıklarını duyurmuştu. Ancak çiftin Haziran 2022'de üçüncü çocuklarının dünyaya geldiği haberi Eylül 2023'te ortaya çıkmıştı.

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        DAVA AÇINCA ARALARI BOZULDU

        Grimes ile Elon Musk'ın şimdi 3 yaşında X Æ A-Xii, 2 yaşında Exa Dark Sideræl ve bir yaşında Techno Mechanicus adlarında üç çocuğu bulunuyor. Çift ayrılmış olsalar da geçen yaz birlikte İtalya'da tatil yapmıştı.

        Ancak kısa bir süre sonra, Elon Musk'ın Eylül 2023'te çocuklarının ebeveynlik hakları için Grimes'a sessiz sedasız dava açması ve Grimes'ın günler sonra karşı davasıyla misilleme yapması nedeniyle ilişkileri bozuldu.

        #Grimes
        #Elon Musk
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