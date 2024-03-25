Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes yeni aşkını ilan etti

DAVA AÇINCA ARALARI BOZULDU

Grimes ile Elon Musk'ın şimdi 3 yaşında X Æ A-Xii, 2 yaşında Exa Dark Sideræl ve bir yaşında Techno Mechanicus adlarında üç çocuğu bulunuyor. Çift ayrılmış olsalar da geçen yaz birlikte İtalya'da tatil yapmıştı.

Ancak kısa bir süre sonra, Elon Musk'ın Eylül 2023'te çocuklarının ebeveynlik hakları için Grimes'a sessiz sedasız dava açması ve Grimes'ın günler sonra karşı davasıyla misilleme yapması nedeniyle ilişkileri bozuldu.