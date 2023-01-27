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Elon Musk'ın serveti 1 günde 10 milyar dolar arttı

Tesla'nın rekor kâr ve gelir açıklamasıyla firmanın hisseleri dün yüzde 11 yükseldi. Bu yükseliş sayesinde firmanın CEO'su Elon Musk'ın serveti sadece 1 günde 10.1 milyar dolar yükseldi

Elon Musk'ın serveti 1 günde 10 milyar dolar arttı
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla dün beklentilerin üzerinde bir rekor ve kâr açıkladı. 2022 4. çeyrek mali sonuçlarını açıklayan firmanın geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24.3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğinde 17.7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Firmanın kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3.7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Böylece Tesla 2022 genelinde net kârını 2 katına çıkararak 12.6 milyar dolara, gelirlerini ise yüzde 51'lik artışla 81.5 milyar dolara taşıdı.

HİSSELER YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Bu rekor düzeydeki sonuçlar firmanın hisselerinin dün hızlı bir yükseliş yaşamasına yol açtı. Nasdaq'ta işlem gören Tesla hisseleri dün yüzde 10.97 değer kazandı. Tesla'nın 2023'teki şu ana kadar yükselişi böylece yüzde 48.2'yi buldu.

Böylece Tesla'nın piyasa değeri de 46.1 milyar dolarlık artışla 456.1 milyar dolardan 502.2 milyar dolara çıktı.

Firmanın hisselerinin yüzde 13.4'ünü elinde bulunduran Tesla CEO'su Elon Musk bu yükseliş sayesinde Forbes ve Bloomberg verilerine göre servetini sadece 1 günde 10.1 milyar dolar artırdı.

İki kurum dünkü yükselişle gerçek zamanlı milyarderler listelerini aynı miktarda güncelledi. Ancak hesaplama farklılıkları sebebiyle Musk'ın Forbes'a göre 170.1, Bloomberg'e göre ise 156 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

İki listeye göre de Musk lüks devi LVMH'nin wsahibi Fransız Bernard Arnault'nun ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda yer alıyor. Arnault'nun Forbes'a göre 215, Bloomberg'e göre ise 191 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

TARİHİN EN BÜYÜK SERVET ERİMESİ

Arnault geçen yıl dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk'tan devralmıştı. Tesla hissesinin geçen yıl genelinde yüzde 65 düşmesi ve Twitter'ı satın alması sebebiyle Musk'ın kişisel serveti Forbes'a göre 2022 genelinde 182 milyar dolar eridi. Bu tarihteki en büyük servet kaybı olarak kayıtlara geçti.

Yani Elon Musk son hızlı artışa rağmen halen 'en zengin günlerinin' halen çok uzağında. Elon Musk 300 milyar dolara yakın bir servete sahipken Tesla'nın piyasa değeri 1.2 trilyon dolar seviyesindeydi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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