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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Elon Musk'ın xAI şirketi, yapay zeka hedeflerini desteklemek için 6 milyar dolar fon sağladı - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk'ın xAI şirketi, yapay zeka hedeflerini desteklemek için 6 milyar dolar fon sağladı

        Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir başvuruya göre 6 milyar dolar fon topladığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:02
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        xAI hedefleri için 6 milyar dolar fon
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        Elon Musk'ın xAI şirketi, yapay zeka hedeflerini desteklemek için önemli bir fon sağladı. Şirket, Grok modelini geliştirerek ve yeni stratejilerle AI alanında rekabetçi kalmayı hedefliyor.

        xAI, 97 yatırımcının katılımıyla 6 milyar dolar fon topladığını açıkladı. Yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia ve AMD gibi büyük isimler yer aldı. Bu yeni fonlama, xAI'nin toplam fonunu 12 milyar dolara çıkardı ve şirketin değerlemesini 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

        YAPAY ZEKA GELİŞTİRMELERİ VE GROK

        Elon Musk, xAI'yi geçen yıl kurduğunda şirket, kısa süre sonra Grok adlı amiral gemisi generatif AI modelini piyasaya sürdü. Grok, X platformunda bir dizi özelliği desteklerken, X Premium aboneleri ile bazı bölgelerdeki ücretsiz kullanıcılar için erişilebiliyor. Musk, Grok'un 'isyankar bir çizgiye' sahip olduğunu ve diğer AI sistemlerinin reddettiği 'baharatlı soruları' yanıtlamaya istekli olduğunu belirtmişti. Grok, özellikle çizim kabiliyetiyle ciddi ilgi görmüş ancak eleştiriler de beraberinde gelmişti. Çünkü sansürsüz ve kişilerle ilgili içerikler de burada yanıtlanıyor.

        Musk, ChatGPT ve diğer AI sistemlerini aşırı uyanık ve politik olarak doğrucu olmakla eleştirirken Grok'un ise 'maksimum doğruluk arayışında' olduğunu ve rakip modellere göre daha az yanlı olduğunu iddia etti. xAI, Grok'un yeteneklerini geliştirmek ve daha hızlı ve verimli hale getirmek için çalışmaya devam ediyor.

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