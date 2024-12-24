Elon Musk'ın xAI şirketi, yapay zeka hedeflerini desteklemek için 6 milyar dolar fon sağladı

Elon Musk'ın xAI şirketi, yapay zeka hedeflerini desteklemek için önemli bir fon sağladı. Şirket, Grok modelini geliştirerek ve yeni stratejilerle AI alanında rekabetçi kalmayı hedefliyor.

xAI, 97 yatırımcının katılımıyla 6 milyar dolar fon topladığını açıkladı. Yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz, Blackrock, Fidelity, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia ve AMD gibi büyük isimler yer aldı. Bu yeni fonlama, xAI'nin toplam fonunu 12 milyar dolara çıkardı ve şirketin değerlemesini 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA GELİŞTİRMELERİ VE GROK Elon Musk, xAI'yi geçen yıl kurduğunda şirket, kısa süre sonra Grok adlı amiral gemisi generatif AI modelini piyasaya sürdü. Grok, X platformunda bir dizi özelliği desteklerken, X Premium aboneleri ile bazı bölgelerdeki ücretsiz kullanıcılar için erişilebiliyor. Musk, Grok'un 'isyankar bir çizgiye' sahip olduğunu ve diğer AI sistemlerinin reddettiği 'baharatlı soruları' yanıtlamaya istekli olduğunu belirtmişti. Grok, özellikle çizim kabiliyetiyle ciddi ilgi görmüş ancak eleştiriler de beraberinde gelmişti. Çünkü sansürsüz ve kişilerle ilgili içerikler de burada yanıtlanıyor.