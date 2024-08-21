Musk'tan Harris'e eleştiri: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
ABD'li milyarder Elon Musk, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris'in politikalarını eleştirerek "Bu yol ekmek kuyruklarına götürür" ifadelerini kullandı
Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, bu kez Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris'i hedef aldı.
X'te Kamala Harris karşıtı bir hesabın "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" notuyla yaptığı paylaşıma Musk'tan yanıt gecikmedi.
"BU YOL EKMEK KUYRUKLARINA GÖTÜRÜR"
Musk kullanıcının paylaşımını alıntılayarak "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" ifadelerini kullandı.
Musk'ın açıklamasında değindiği ekmek kuyrukları 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden 'Büyük Buhran' döneminde yaşanmıştı. Uzun ekmek kuyruklarının görüntüsü, o dönemin yoksulluk ve açlığını simgeleyen en önemli kareler arasına girmişti.
Paylaşımdaki 'çirkin ayakkabılar' ifadesi ile de Musk, özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile özdeşleşen ayakkabılara atıfta bulundu. Tüketim malları kıtlığının yaşandığı bu dönemde de işlevsel ancak çekici olmayan ürünlerin üretilmesine yol açmıştı.Görsel: Shutterstock
Demokrat Parti döneminde ekonominin büyük ölçekte başarısız olduğu ve bunun ABD'yi geçmişe döndürebileceğini ima eden Musk, geçtiğimiz haftalarda Trump'ın seçilmesi durumunda kabinede görev yapabileceğini belirtmişti.
Kendini 'bakan' olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulan bir görseli X hesabında paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım" ifadesini kullanmıştı.
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta Musk'ın sahibi olduğu X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında milyarder isme röportaj vermişti.Görsel: Anadolu Ajansı
KAMALA HARRIS'İN EKONOMİ VAATLERİ
ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris, Kasım ayında yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmayı planladığı ABD medyasında gündem olmuştu.
Reuters'a konuşan Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, bu adımın 'çalışanların cebine para koymanın ve milyarderler ile büyük şirketlerin paylarını ödemelerini sağlamanın mali açıdan sorumlu bir parçası' olacağını söyledi.
Federal Bütçe Komitesi ise, Pazartesi günü Harris'in kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e çıkarma önerisinin ABD açığını on yıl içinde 1 trilyon dolar azaltacağını belirtti.
ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekilmeden önce sunduğu; belirli kişiler için sermaye kazanç vergisi oranını yüzde 44,6'ya çıkarma önerisine yönelik Kamala Harris desteğini açıklamıştı. 100 milyon dolardan fazla geliri olan zenginler için de yüzde 25 asgari vergi çağrısında bulunulmuştu.
* Haberin görseli Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.