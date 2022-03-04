Musk'tan Ukrayna'ya kritik uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya’nın işgal harekatı sonrası Ukrayna’da aktif hale getirilen SpaceX’in uydu internet sistemi Starlink ile ilgili olarak, ciddi bir uyarı geldi. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Starlink uydularının hedef alınma ihtmalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Lütfen dikkatli kullanın” uyarısı yaptı.

Musk’ın “Önemli Uyarı” başlığı ile yaptığı açıklama şöyle:

“Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksektir. Lütfen dikkatli kullanın.”

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Musk’ın bu açıklamasına yanıt veren Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, ​​”Tabii, Elon Musk. Zaferimizden sonra da Ukraynalılar için kullanacağız” dedi.

"SİZ MARS'I KOLONİZE ETMEYE ÇALIŞIRKEN..."

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Elon Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Musk, Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda" yanıtını vermişti. Uydu interneti sistemi projesi Starlink, 27 Şubat Pazar günü Ukrayna'da kullanıma açılmıştı.