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Microsoft Kurucusu Bill Gates 44 milyar dolara platformu satın alan Elon Musk'ın Twitter'ı daha kötü hale getirebileceğini belirtti.

Wall Street Journal CEO Zirvesi'nde konuşan Gates Elon Musk'ın Twitter'ı ne yönde değiştireceğinin henüz belli olmadığını belirtti. Musk'ın Tesla ve SpaceX yönetiminde akıllara durgunluk verici işler yaptığını ve son derece başarılı olduğunu belirten Gates "Aynısının bu sefer (Twitter'da) yaşanacağından şüpheliyim. Ancak açık fikirli olmalıyız ve Elon'u asla küçümsememeliyiz" ifadelerini kullandı.

Musk geçtiğimiz ay Bill Gates'i Tesla hisselerine karşı kısa pozisyon aldığı için eleştirmiş ve kendisiyle dalga geçen görseller paylaşmıştı. Gates söz konusu paylaşımların ardından ilk kez Elon Musk hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasına ilişkin endişelerini dile getiren Gates "Elon Musk Twitter'da 'aşılar insanları öldürüyor' veya 'Bill Gates insanları takip ediyor' gibi yazılar gördüğünde ne hissediyor? Elon Musk'ın bunların ucunun vardığı yer konusunda bir hedefi bulunuyor mu?" sorularını yöneltti.

'İNSANLAR GELİP BANA BAĞIRIYOR'

Koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandıktan sonra Bill Gates'in aşıların içine çip yerleştirdiğini söyleyen komplo teorileri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Söz konusu teorilerin beklenmedik ve garip olduğunu söyleyen Gates "Artık fiziksel dünyaya geri döndüm. İnsanlar gelip bana bağırıyor ve beni protesto ediyor" dedi.

3 BİN KİŞİLİK EKİP KURACAK

İnsanların hayatını kurtarmak için kilit öneme sahip bir aracın kötülenmesinin tehlikeli olduğunu belirten Gates "Sosyal medya platformu sahiplerinin gerçeğin verimli bir şekilde paylaşılması oynayacak rolleri vardır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu platformlarda deliliklerin değil gerçeğin yayılması gerektiğini vurgulayan Gates ileride aşı konusunda doğru bilgileri yaymak için 3000 kişilik bir sosyal medya birimi kurmayı planladığını belirtti.