Elon Musk–OpenAI davasında son aşama

Elon Musk’ın avukatı, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman’ın güvenilirliğini hedef aldı. Dava, OpenAI ve yöneticilerinin şirketi kâr amacı gütmeyen yapısından çıkararak kendilerini zenginleştiren bir araca dönüştürüp dönüştürmediğine ilişkin yargı sürecinin sonuna yaklaşırken görülüyor.

OpenAI’nin avukatları ise Musk’ın, şirketin insanlığa fayda sağlayacak güvenli yapay zekâ geliştirme yönündeki kuruluş anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmek için çok geç kaldığını ve OpenAI’nin başarısı için vazgeçilmez biri olduğunu öne süremeyeceğini savundu.

OpenAI avukatı William Savitt, “Elon Musk bazı alanlarda Midas dokunuşuna sahip olabilir ancak yapay zekâda değil. Görünüşe göre Musk’ın yapabildiği tek şey mahkemeye gelmek” dedi.

REKLAM

Açıklamalar, Kaliforniya’nın Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davanın kapanış duruşmasında yapıldı.

Musk, OpenAI ve Altman’a karşı hayır kurumu güveninin ihlali ve haksız zenginleşme suçlamalarıyla dava açtı.

ELON MUSK,OPENAI BAŞKANI GREG BROCKMAN'IN GÖREVLERİNDEN ALINMASINI TALEP EDİYOR

Musk, 38 milyon dolar bağış yapması için manipüle edildiğini, OpenAI’nin ise asıl kâr amacı gütmeyen yapısına gizlice kâr amaçlı bir şirket eklediğini ve Microsoft ile diğer yatırımcılardan onlarca milyar dolar yatırım alarak büyüdüğünü iddia etti.

Musk, OpenAI ve Microsoft’tan yaklaşık 150 milyar dolar tazminat talep ediyor. Söz konusu tazminatın OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen kuruluşuna aktarılmasını isteyen Musk, ayrıca Altman ile OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın görevlerinden alınmasını talep ediyor.

Musk’ın avukatı Steven Molo, kapanış konuşmasında Musk dahil beş tanığın — eski OpenAI yönetim kurulu üyeleri ve eski OpenAI Baş Bilim İnsanı Ilya Sutskever dahil — Altman’ın yalan söylediğini ifade ettiğini belirtti.

REKLAM

Molo ayrıca, Salı günkü çapraz sorguda Altman’ın iş hayatında tamamen güvenilir olup olmadığı ve insanları yanıltıp yanıltmadığı sorusuna net bir “evet” yanıtı vermediğini söyledi.

“Sam Altman’ın güvenilirliği bu davanın merkezinde yer alıyor. Eğer ona inanmazsanız, davayı kazanamazlar” diyen Molo, OpenAI’yi yatırımcıları ve şirket yöneticilerini, kâr amacı gütmeyen kuruluşun zararına olacak şekilde zenginleştirmeye çalışmakla ve yapay zekâ güvenliğini geri plana atmakla suçladı.

ELON MUSK MICROSOFT'U SUÇLADI

Molo, Brockman’ın şirket hedeflerini de eleştirerek, Brockman’ın OpenAI’deki hissesinin yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğunu söylediğini hatırlattı.

“Bu kibir, duyarsızlık ve en temel insani nezaketi dahi hesaba katmama hali gerçekten kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, 2019’da OpenAI’ye 1 milyar dolar, 2023’te ise 10 milyar dolar yatırım yapan Microsoft’u da OpenAI’nin yanlış uygulamalarına yardım etmekle suçladı.

“Microsoft, OpenAI’nin ne yaptığının her aşamasında farkındaydı” dedi.

REKLAM

OpenAI tarafının avukatlarından Sarah Eddy ise Musk ve hukuk ekibini “sloganlara ve alakasız suçlamalara başvurmakla” eleştirdi.

Eddy, 2017 yılı itibarıyla OpenAI ile ilişkili herkesin — o dönemde yönetim kurulunda bulunan Musk dahil — şirketin misyonunu yerine getirebilmesi için kâr amacı gütmeyen bir yapının sağlayabileceğinden daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu bildiğini söyledi.

“Bay Musk, OpenAI’yi kendi kontrol edeceği kâr amaçlı bir şirkete dönüştürmek istedi. Ancak diğer kurucular, yapay genel zekânın anahtarlarını tek bir kişiye, özellikle de Elon Musk’a teslim etmeyi reddetti” dedi.

Eddy ayrıca, Musk gerçekten yapay zekânın insanlığa hizmet etmesi gerektiğine inanıyor olsaydı, OpenAI’yi Tesla bünyesine katmaya çalışmayacağını ya da rakibi xAI kâr amaçlı bir şirket olarak kurmayacağını ifade etti.

OpenAI avukatları, Musk’ın dava açmak için üç yıllık zamanaşımı süresi bulunduğunu, Ağustos 2024’te açılan davanın ise geç kaldığını savundu. Avukatlar, Musk’ın OpenAI’nin büyüme planlarını yıllar öncesinden bildiğini öne sürdü.

REKLAM

PAZARTESİ GÜNÜ MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Eddy, Musk’ın 2018’de OpenAI’nin dış yatırım alma planlarını içeren dört sayfalık ön anlaşma metnini okumadığını iddia etmesine inanmadığını belirtti.

“Tarihin en sofistike iş insanlarından biri başını kuma gömmezdi” diyen Eddy’ye destek veren Savitt ise Musk’ı “seçici hafıza kaybı” yaşamakla suçladı.

Microsoft’un avukatı Russell Cohen de kapanış konuşmasında şirketin davadaki kritik olayların içinde yer almadığını ve “her aşamada sorumlu bir ortak” olduğunu söyledi.

Altman ve Brockman kapanış konuşmaları sırasında mahkeme salonunda hazır bulundu. Musk ise ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin’de bulunuyor.

Dava, yapay zekâ teknolojilerine yönelik kamuoyu endişelerinin arttığı bir dönemde görülüyor.

Yapay zekâ; yüz tanıma sistemleri, finansal danışmanlık, gazetecilik, tıbbi teşhis ve deepfake içerikler gibi birçok alanda kullanılıyor. Ancak birçok kişi teknolojiye güven duymadığını belirtirken, yapay zekânın insanların işlerini ellerinden alabileceği yönünde endişe taşıyor.

REKLAM

Dokuz kişilik jüri heyetinin pazartesi günü müzakerelere başlaması bekleniyor.

ELON MUSK DAVAYI KAZANIRSA OPENAI'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKECEK

ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers ve taraf avukatları aynı gün yeniden mahkemeye dönerek, Musk’ın davayı kazanması halinde OpenAI’nin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğini ve ne kadar tazminat ödeneceğini değerlendirecek. Musk’ın davayı kaybetmesi durumunda ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

OpenAI, Anthropic ve xAI gibi yapay zekâ şirketleriyle rekabet ediyor. Şirketin, değerini 1 trilyon dolara çıkarabilecek olası bir halka arz hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Bir Microsoft yöneticisinin ifadesine göre şirket, OpenAI ortaklığı için 100 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

Musk’ın xAI şirketi ise artık onun uzay ve roket şirketi SpaceX bünyesinde faaliyet gösteriyor. SpaceX’in de büyük çaplı bir halka arz hazırlığında olduğu ifade ediliyor.