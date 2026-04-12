Elsa Hosk ikinci çocuğuna hamile

Elsa Hosk ikinci bebeğini bekliyor. 37 yaşındaki model, nişanlısı Tom Daly ile ikinci çocuklarını beklediklerini sosyal medyadan açıkladı. Hosk, Instagram paylaşımında, belirginleşen karnını gösteren fotoğraflarına yer verdi. Hosk, paylaşımına, "Ben ve bebek tavuk" diye yazdı.

Ünlü model aslında geçen hafta perşembe günü bir paylaşım yapmış, "Son 6 aydır küçük bir bebeği büyütüyorum" diye yazmıştı. Hosk'un bu gönderisi, Instagram tarafından kaldırılmıştı.

İsveçli model, "Hamilelik duyurusu paylaşımımı kaldırdılar. Keşke insanlar hamile karınlarını rahatsız edici bulmasalar ama durum böyle" diye yazmıştı.

2015'ten bu yana birlikte olan Elsa Hosk ve Tom Daly, Şubat 2021'de kızları Tuulikki'yi kucaklarına aldı. Çift, Eylül 2025'te nişanlanmıştı.

Hosk, romantik bir evlenme teklifi aldığını sosyal medyada duyururken, "Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim" ifadesini kullanmıştı.