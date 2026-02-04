Elvin Levinler, ameliyatı sürecini ilk kez paylaştı

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak’ta babası Selçuk Levinler’i kaybeden oyuncu Elvin Levinler, aynı yıl geçirdiği kalp ameliyatı sürecini ilk kez anlattı. Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem sağlık sorunlarını hem de babasının hastalığıyla eş zamanlı yaşadığı zor günleri samimi ifadelerle dile getirdi.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN KALBİMDEN AMELİYAT OLDUM"

Ünlü oyuncu, tam bir yıl önce kalbinden ablasyon ameliyatı geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim.Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım ve sonra tekrar hastaneye geri döndüm. Geçirdiğim ameliyat bir ablasyon ameliyatıydı. Ablasyon, kalpteki ritim bozukluğunu düzeltmek için yapılan bir işlem; yani kalbin yapısıyla değil, elektrik sistemiyle ilgili.

Benim zaten eskiden beri devam eden bir ritim bozukluğu problemim vardı. Doktorum daha önceki kontrollerimde koşmamamı ve HIIT gibi, yani yüksek nabız aralıklarında dolaşan antrenmanlar yapmamamı önermişti.Babamın rahatsızlığıyla birlikte son iki senede bu ritim bozukluğu o kadar arttı ki, gün içerisinde kalbimin içinde bir kuş çırpınıyor gibi hissediyordum. Yani bam bam bam bam bam bam atıyordu. Zaten dışarıdan cihazlarla baktığımızda da hiçbir şey yapmıyorken kalbimin çok hızlı attığını görmeye başlamıştık.

"KALBİM SÜREKLİ BAM BAM BAM BAM ATIYORDU" Babamın hastalığıyla birlikte çok fazla üzüntü yaşamam ve deşarj olmama yardımcı olduğu için, normalde de çok spor yapmayı seviyorken o dönemde aşırı spor yaptım. Kahve içmeyi bıraktım ama günde birkaç bardak maça içiyordum; içinde çok yüksek kafein olduğunu bildiğim hâlde. Ve tabii ki böyle bir sistemin içerisinde aşırı zayıfladım, aşırı stresliydim, hormonlarım alt üst oldu, hiçbir şekilde regl olamıyordum. Kalbim sürekli bam bam bam bam atıyordu.

Ama benim için en önemli şey babamla geçirdiğim zaman ve babamın yanımda olmasıydı. Ben zaten iyiyim, sağlıklıyım ve bana bir şey olmaz diye düşünüyordum.Çarpıntım o kadar artmaya başladı ki, gerçekten gece yatarken Bülent "Elvin, yatak sallanıyor gibi" diyordu. Öyle olunca "Bir kontrole gidelim en azından" dedi. Zaten kalbimin geçmişini bilen bir doktordu. Doktor da "Bunu daha fazla ertelemeyelim" dedi. "ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ"