Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesi açıklandı. Türk fintek firması Sipay, yıllık bazda yüzde 958 büyüme oranıyla Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde 187. sırada yer aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay böylece listede ilk 200 arasındaki ilk ve tek Türk fintek şirketi oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, şunları söyledi:

“EMEA bölgesinde hızlı büyümemizi tescillemekten son derece mutlu ve gururluyuz. En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında bizleri Türkiye’de alanımızda zirveye, EMEA bölgesinde üst sıralara taşıyan sürdürülebilir büyümemizin arkasında kararlı, titiz ve özverili bir ekip çalışması bulunuyor. Olağanüstü çabaları için ekip arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sektörün en hızlı büyüyen şirketi olarak Türkiye’de sektör liderliğine emin adımlarla ilerliyoruz.”