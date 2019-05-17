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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliler, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı’nda başlayan bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor. Peki emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Emekliye bayram ikramiyesi

Geçen yıl ilk kez başlatılan uygulamayla Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. 

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. 

 

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