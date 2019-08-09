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Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? 2019 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar?

Yaklaşık 12 milyon SGK ve Bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli olmuştu. Bayram öncesi ikramiyelerini almak isteyen vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?" sorusunun cevabını arıyor. 2019 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli ikramiyesine dair detaylar...

Emekli bayram ikramiyeleri

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? 2019 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? soruları sonunda cevap buldu. Milyonlarca emekli ve yakını tarafından beklenen Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için müjde verildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon emekli 1000 liralık bayram ikramiyesi almıştı. İşte kurban bayramı emekli ikramiyesine dair detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos'ta yatırılacağını açıklamıştı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödendi.

2019 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak yatırıldı.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

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