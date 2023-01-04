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Yeni yılda emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Yeni yılda maaşlara yapılan zamların ardından Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Memurların ve emeklilerin yeni zamlarının belirlenmesi ile bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlandı mı? Ocak zammı ile 2023 emekli bayram ikramiyesine zam var mı?

    Bilindiği gibi geçtiğimiz 2022 yılında iki kez olmak üzere emekliye 1100 TL tutarında bayram ikramiyesi verilmişti. Yeni yılın gelmesi ve yeni maaş zamlarının netlik kazanmasıyla ikramiye ücretlerinde değişim olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...
  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlandı mı? Ocak zammı ile 2023 emekli bayram ikramiyesine zam var mı?

    2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 

    Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zammı ile emekli ikramiyesi tutarının ne kadar olacağını merakla sorguluyor. 2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.
  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlandı mı? Ocak zammı ile 2023 emekli bayram ikramiyesine zam var mı?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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