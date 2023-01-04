Bilindiği gibi geçtiğimiz 2022 yılında iki kez olmak üzere emekliye 1100 TL tutarında bayram ikramiyesi verilmişti. Yeni yılın gelmesi ve yeni maaş zamlarının netlik kazanmasıyla ikramiye ücretlerinde değişim olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...