        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesi alacak vatandaşlar için geri sayım başladı. 2026 Emekli bayram ikramiyesine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyesi 2026 yılında ne kadar olacak merak konusu. Emekliler geçtiğimiz yıl ise Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 8 bin TL tutarında ikramiye ödemesi almıştı. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman banka hesaplarına yatacak, ödeme takvimi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Emekli bayram ikramiyesi milyonların gündeminde yer alıyor. Geçen yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için bu yıl farklı zam seçenekleri gündemde. Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi açıklandı mı? Ramazan ayı emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için ödeme takviminin Mart ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

        Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı tarihleri dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart 2026 haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.

        2026 Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

        BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

        Bu yıl bayram ikramiyesinin 5 bin TL civarında olması bekleniyor. İkramiyenin en az 5.000 TL'ye yükseltilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10.000 TL ödeme almış olacak.

        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

        Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri, belirlenen ikramiye tutarını hisseleri oranında alacak.

        Örneğin dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiyenin yüzde 75'i kadar ödeme alacak. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise dörtte birini alacak.

        Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak ödeme de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Gelir oranı ne kadarsa, ikramiye de aynı oran üzerinden yatırılacak.

        Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar dahil diğer hak sahiplerine herhangi bir hisse uygulaması yapılmayacak; belirlenen tutar tam olarak hesaplara yatırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
