Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinde ilk 4 madde kabul edildi | Son dakika haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinde ilk 4 madde kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 05:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 05:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinde ilk 4 madde kabul edildi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

        AA'nın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

        Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, spor dalı farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

        REKLAM

        Bunlardan bir önceki olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Bu giderler, yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanacak.

        Yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve bu ödemeler haczedilemeyecek. Bu düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

        Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, oda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önceden genel kurul tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde ilan edilecek.

        Birlik genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde duyurulacak.

        Meslek ruhsatnamesini bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilecek. Disiplin cezaları, cezanın kesinleştiğinin meslek mensubuna bildirilmesinden sonra uygulanacak.

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14:00'te toplanmak üzere kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TBMM Genel Kurulu
        #emekli bayram ikramiyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor