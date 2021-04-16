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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? ZAM geliyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı için geri sayım da başlarken emekliler ise bayram öncesi bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, merak edilip araştırılan detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? ZAM geliyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte emekliler bu soruların cevabını araştırmaya başladı. Emekliler konuyla ilgili araştırmalara devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi için zam müjdesi geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihiyle ilgili önemli detaylarda verdi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuştu. Konuşmasında emekli bayram ikramiyesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağı müjdesini de verdi. Ancak henüz zammın oranı kesinleşmedi. Oranın kesinleşmesi halinde gerekli hesaplamaları yapıp sizlerle paylaşacağız.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

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