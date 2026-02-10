Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2026

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.