Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilere 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri, bu yıl da gündemde. Peki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli, hem bayram hazırlıklarını yapmak hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2026
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.