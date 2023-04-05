Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. EYT'liler, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin yaralanacağı emekli bayram ikramiyelerinin, yeni gelen zam sonrasında ne kadar olduğu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, kimlere verilecek, bayram ikramiyesi ne kadar oldu?" İşte emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...