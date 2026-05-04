Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte 2026 Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesi yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlarca emekli, ödemelerin tarihi ve tutarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bayram ikramiyesine dair net bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek. Bu kapsamda "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar...
2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Vedat Işıkhan, yapılacak ödemenin Ramazan Bayramı’nda verilen tutarla aynı olacağını belirtti. Buna göre emeklilere bu bayramda da 4.000 TL ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Kesin ödeme takviminin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, emekliler sürece ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken ödenmesi konusunda çalışma yapabiliriz.”
Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bu kapsamda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde ve resmi tatil sürecine girilmeden önce, en geç 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Ödeme takvimiyle ilgili kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.
Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi