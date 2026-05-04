Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Mayıs ayının gelmesiyle birlikte 2026 Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesi yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlarca emekli, ödemelerin tarihi ve tutarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bayram ikramiyesine dair net bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek. Bu kapsamda "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Vedat Işıkhan, yapılacak ödemenin Ramazan Bayramı’nda verilen tutarla aynı olacağını belirtti. Buna göre emeklilere bu bayramda da 4.000 TL ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Kesin ödeme takviminin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, emekliler sürece ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte tüm detaylar...

        2

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken ödenmesi konusunda çalışma yapabiliriz.”

        Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak ödenecek.

        3

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

        Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Bu kapsamda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde ve resmi tatil sürecine girilmeden önce, en geç 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

        Ödeme takvimiyle ilgili kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

        4

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        5

        KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gelecek nesillere "Kürsübaşı Geceleri" ile aktarılıyor

        Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan, anonim türküler, hoyratlar ve gazellerden oluşan Harput musikisi ve halk oyunları, "Geleneksel Kürsübaşı Geceleri" ile gelecek nesillere aktarılıyor (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları