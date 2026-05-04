2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Vedat Işıkhan, yapılacak ödemenin Ramazan Bayramı’nda verilen tutarla aynı olacağını belirtti. Buna göre emeklilere bu bayramda da 4.000 TL ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ödemelerin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Kesin ödeme takviminin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, emekliler sürece ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte tüm detaylar...