ZAMLI İKRAMİYELER NASIL ÖDENECEK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; 2018 yılından beri ödenmekte olan emeklilerin bayram ikramiyesi bu yıl zamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce ikramiyeye zam yapılacağını ancak oranın ne olacağını söylememişti. Erdoğan, önceki gün konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon oranına atıf yaparak enflasyon farkının 85 lira olduğunu, bunu 100 liraya tamamlayacaklarını söyledi. Böylece zam oranı açıklığa kavuştu. Ancak, zammın bir defalık mı, yoksa bundan sonra her 6 ayda bir mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı. İkramiye zammı bundan sonra 6 ayda bir enflasyona endekslenirse 20-23 Temmuz’daki Kurban Bayramı’nda da zamlı ikramiye söz konusu olacak.

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olanlara ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Emeklilerin sayısı dosya bazında 12.5 milyon kişi dolayında. Dul ve yetimler gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte toplam sayı 13.3 milyon kişiyi buluyor.