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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi alacak vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelecek açıklama için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Emekliye Bayram ikramiyesi

Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi alacak vatandaşlar heyecanlı bekleyişe geçti. Geçen yıl ilk kez başlatılan uygulamayla Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Ramazan Bayramı'nda emekliler vatandaşlar 2019 yılının ilk ikramiyelerini aldılar. Peki Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. 

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

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