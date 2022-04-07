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Emekli ikramiyesinde 4 yeni formül! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi zammı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Binlerce SGK, Bağkur ve Memur emeklisi, emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ne zaman verileceğini merak ediyor. Konuyla ilgili dört alternatif üzerinde duruluyor. İşte, 2022 Ramazan ayı emekli ikramiyesi son durum…

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    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    Emekli ikramiyesi son durum Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Binlerce emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez Emekli ikramiyesi alıyor. İkramiye zammı konusunda 4 yeni formül üzerinde durulurken “Bayram ikramiyesine zam gelecek mi ve ne zaman verilecek?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte dört alternatifin üzerinde durulduğu zam ile ilgili merak edilenler...
  • 02
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    İŞÇİ EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ: 1400 - 1500

    Nemur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor. 
  • 03
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.
  • 04
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    RAMAZAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. 

    Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor.

    Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.

    Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. 
  • 05
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    Ancak bun yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi beklenirken 4 formül üzerinde durulur. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 
  • 06
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    4 YENİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

    2022 Bayram ikramiyesi için 4 alternatifin üzerinde duruluyor.  Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

    Birinci formül: Emekli bayram ikramiyesi için ilk formül enflasyon oranında artış yapılması.

    2021 yılı enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiyenin yıllık enflasyona göre artırılması durumunda ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilir. Bu formül ile 2022 yılında iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilir.
  • 07
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    İkinci formül: Bayram ikramiyesi artışında yeniden değerleme oranının dikkate alınması.

    2022 yılının başında bazı ceza, harç ve vergilerin güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

    Eğer bu artış bayram ikramiyesine yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilir. Bu yöntemle 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulabilir.uş ödeme alınabilir.
  • 08
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    Üçüncü formül: 2022 yılı net asgari ücretteki yüzde 50.51 artışın ikramiye artışına da uygulanması.

    Bu formülün hayata geçirilmesi halinde, emeklilerin ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilir. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşabilir.
  • 09
    EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2022! Emekli bayram ikramiyesinde 4 yeni formül! Ramazan emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

    Dördüncü formül: İkramiye için son formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

    Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kruban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenebilir. Bu yöntemin hayata geçirilmesi halinde Emekli ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olur. Her bayram için ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa ulaşabilir.

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