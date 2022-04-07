Dördüncü formül: İkramiye için son formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kruban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenebilir. Bu yöntemin hayata geçirilmesi halinde Emekli ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olur. Her bayram için ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa ulaşabilir.