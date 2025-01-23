Emekli maaş farkı ay sonu hesaplarda

Hükümet, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sunmuştu.

Komisyonda görüşmeleri tamamlanan teklifin, ara tatilde bulunan TBMM Genel Kurulu’nun salı günü toplanmasıyla bu kanun teklifini içeren torba yasa Genel Kurul’un gündemine getirilerek yasalaştırılacak ve ocak ayı bitmeden Resmi Gazete’de yayınlanacak.

SGK her türlü hazırlığı yaptı. Bu ay 12 bin 500 TL’lik maaşlarını alan 3.8 milyon emekli ocak ayı sonunda fark bin 969 TL’lik farkı almış olacak. Bu fark, ay bitmeden hesaplara yatmış olacak.