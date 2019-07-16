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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 Temmuz zamlı emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaş farkları, bu ay yapılan zammın ardından merak ediliyor. 2019 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5.1, memur emeklilerine ise yüzde 6 zam yapıldı. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı

Emekli maaş farkları, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Emekli maaşlarına bu ay yapılan zammın ardından gözler, emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. İşte emekli maaşlarına dair tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşların yapılan zam oranı 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Ancak emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Temmuz sonuna kadar maaş farklarının yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? TEMMUZ 2019

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl temmuz ayında yüzde 8.65, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.69 oranında artış yapılmıştı. 2019 Temmuz ayı zammı ise yüzde 6.

Aşağıda memur maaş tablosuna yer verdik. Tabloda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ocak ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.

MEMUR MAAŞLARI  
(Net / TL)  
   
UNVAN VE DERECEOcakTemmuz
Genel müdür (1/4)11.690  12.393  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)6.146  6.515  
Memur (Lisans - 9/1)3.786  4.014  
Öğretmen (1/4)4.737  5.022  
Kaymakam 1. sınıf (1/4)10.722  11.366  
Başkomiser (3/1)6.142  6.511  
Polis memuru (8/1)5.375  5.698  
Uzman doktor (1/4)7.308  7.747  
Hemşire (Lisans - 5/1)4.595  4.871  
Mühendis (1/4)6.274  6.651  
Teknisyen (Lise - 11/1)3.941  4.178  
Profesör (1/4)10.100  10.707  
Araştırma görevlisi (7/1)5.956  6.314  
Vaiz (1/4)4.924  5.220  
Avukat (1/4)5.990  6.350  
En düşük memur maaşı3.512  3.723  
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