Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı ile hesap değişiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur gözü mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, temmuz zammı ve olası düzenlemeler gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi yapılan son düzenleme ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 temmuz zammı ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da büyük ölçüde netlik kazanacak. Temmuz ayında uygulanacak nihai emekli maaşı zammı ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.
Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammının belirlenmesinde ilk beş aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin ardından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak.
Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli olacak.
Memur ve memur emeklileri de bekliyor
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur kesiminin alacağı enflasyon farkı da daha net hale gelecek.
Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte temmuz ayında memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için uygulanacak nihai zam oranı kesinleşmiş olacak.