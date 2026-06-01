Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı ile hesap değişiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emekli ve memur gözü mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, temmuz zammı ve olası düzenlemeler gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi yapılan son düzenleme ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 temmuz zammı ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da büyük ölçüde netlik kazanacak. Temmuz ayında uygulanacak nihai emekli maaşı zammı ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

        3

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

        4

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

        5

        Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak

        Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammının belirlenmesinde ilk beş aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin ardından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak.

        Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli olacak.

        6

        Memur ve memur emeklileri de bekliyor

        Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur kesiminin alacağı enflasyon farkı da daha net hale gelecek.

        Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte temmuz ayında memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için uygulanacak nihai zam oranı kesinleşmiş olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

        Zonguldak'ta yaşayan Ercan Kolçak'ın (28) evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan kız arkadaşı Kezban Ç., (28) ifadesinde; aralarında arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram bitti trafik bitmedi
        Bayram bitti trafik bitmedi
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."