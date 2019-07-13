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Emekli maaş zammı ne zaman yatacak? 2019 Son dakika emekli maaş zammı haberleri

Emekli maaş zammı ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Temmuz ayında hesaplarda olması beklenen emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli maaş zammı ile ilgili detaylar...

emekli maaş zammı

Emekli maaş zammı ne zaman yatacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Şeklindeki sorular milyonarlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayına gelmemiz ile birlikte maaşlarda yapılacak olan zam için de heyecanlı bekleyiş başladı. İşte emekli maaş zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri önümüzdeki hafta başlıyor. İlk ödemeler SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise 25-29 Temmuz'da yeni aylıklarını cebine koyacak.

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2019

Emeklilere yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek.

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti. Temmuz zammı maaşlara yansıtıldı, en düşük emekli aylığı bin 181 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu. Bu artışın maaşlara yansıtılmasıyla en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı. Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı. SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 888 lira 18 kuruştan bin 982 lira 78 kuruşa, 2000 sonrasında emekli olanlarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 87 kuruşa yükseldi. Memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.

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