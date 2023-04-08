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Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödemesi yapılan bayram ikramiyelerine gelen zam sonrasında, bu yıl ki emekli bayram ikramiyesi miktarı SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılmaya başladı. İşte 2023 zamlı emekli Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...

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  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, geçtiğimiz yıl 1100 lira olan emekli maaşı bayram ikramiyesinin yapılan zam sonrasında ne kadar olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesine yüzde 82 oranında zam yapıldığı duyurdu. Peki, "Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihi...
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

    2023 yılı Nisan ayı için;

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

     
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

     
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
  • Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023: Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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