Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, geçtiğimiz yıl 1100 lira olan emekli maaşı bayram ikramiyesinin yapılan zam sonrasında ne kadar olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesine yüzde 82 oranında zam yapıldığı duyurdu. Peki, "Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihi...