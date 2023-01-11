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Emekli maaşı hesaplama: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni emekli maaşına refah payı dahil edildiğinde yapılan ek zam ile birlikte yüzde 30 zam gelirken, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağkur'lular emekli maaşı hesaplama robotu ile hesaplama yapmaya başladı. İşte Ocak 2023 emekli maaş hesaplama formülü ile emekli maaşı hesaplama tablosu ...

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  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları da netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı dahil edildiğinde yüzde 25 olarak açıklanan emekli zammının ek zam ile birlikte yüzde 30'a yükseltiğini açıkladı. SSK ve Bağkur'lular emekli maaş zammı hesaplama tablosu ile maaş hesabı yapmaya başladı. Peki, "2023 Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanır?" İşte 2023 Ocak zammıyla emekli maaşı hesaplama tablosu...
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini kaydetti.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Emekli maaşı hesaplama tablosu: 2023 Ocak emekli maaşı nasıl hesaplanır, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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