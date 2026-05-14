        Emekli maaşı ödeme tarihleri 2026: Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2026? Mayıs emekli maaşı ne zaman yatacak?

        Bakan Işıkhan emekli maaşı ödeme takvimini duyurdu! Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

        Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler "Emekli maaşları bayram önce yatacak mı, emekli maaşı erken yatar mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Mayıs ayı emekli maaşının yanı sıra, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarihler de belli oldu. Peki, "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" İşte 2026 4A, 4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 20:18 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Bayramın 27 Mayıs’ta başlayacak olması nedeniyle SGK’nın maaş ödemelerini öne çekip çekmeyeceği merak edilirken, Bakan Vedat Işıkhan’dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, 'Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2026? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Mayıs ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?' İşte detaylar...

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
