        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ MAYIS 2026! Emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? Mayıs ayı emekli maaşı ne zaman yatacak, erken ödenir mi?

        Bakan Işıkhan emekli maaşı ödeme takvimini duyurdu! Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, maaşların bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağına odaklanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri normal şartlarda tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki, "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" İşte 2026 emekli tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:15 Güncelleme:
        Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Alınan idari kararla Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak. Bayram hazırlıkları ve kurbanlık alışverişleri öncesinde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekliler, maaşların erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan Mayıs ayı emekli maaşı ödeme tarihlerini duyurdu. Normal şartlar altında ayın 17 ve 28'i arasında yatan emekli maaşları bayram nedeniyle erkene çekilip çekilmeyeceği merak edilen konu başlıkları arasındaydı. Peki, "Emekli maaşı ne zaman yatacak? Mayıs ayı emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?" İşte detaylar...

        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatacak.

