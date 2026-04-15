Emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazandı. Oluşan enflasyon farkının ardından, SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi emekli maaşına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılmaktadır. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemdeki gündemini meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayında enflasyon rakamlarını, aylık bazda yüzde 1.94, yıllık enflasyon yüzde 30.87 olarak açıkladı. Emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 10.04'e yükseldi. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
3 aylık enflasyon farkı ve emekliler için kesinleşen zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklandı.
Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı şimdiden yüzde 10,04 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.