Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı ne kadar olacak?
Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2026 yılının ilk üç aylık enflasyon oranı netleşirken, emeklilere yapılacak zam için önemli bir tablo ortaya çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2026 emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, emekli temmuz zammı hesaplama ekranı ile 2026 en düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum...
Emekli maaş zammı 2026 Temmuz dönemi için araştırmalar hız kazandı. İlk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi Nisan ayı enflasyon beklentisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak yeni veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Temmuz 2026 emekli zammı hesaplama sürecinde kritik öneme sahip olan bu verilerle birlikte maaş artış oranı daha da netleşecek. Emekliler ise şimdiden alacakları zam oranını ve yeni maaşlarını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte emekli zammında son gelişmeler...
MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5
3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.