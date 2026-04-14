Emekli maaş zammı 2026 Temmuz dönemi için araştırmalar hız kazandı. İlk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi Nisan ayı enflasyon beklentisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak yeni veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Temmuz 2026 emekli zammı hesaplama sürecinde kritik öneme sahip olan bu verilerle birlikte maaş artış oranı daha da netleşecek. Emekliler ise şimdiden alacakları zam oranını ve yeni maaşlarını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte emekli zammında son gelişmeler...