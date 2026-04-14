        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 3 aylık enflasyon farkı ile 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

        Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı ne kadar olacak?

        Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 2026 yılının ilk üç aylık enflasyon oranı netleşirken, emeklilere yapılacak zam için önemli bir tablo ortaya çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2026 emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, emekli temmuz zammı hesaplama ekranı ile 2026 en düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum...

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:45 Güncelleme:
        1

        Emekli maaş zammı 2026 Temmuz dönemi için araştırmalar hız kazandı. İlk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi Nisan ayı enflasyon beklentisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak yeni veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Temmuz 2026 emekli zammı hesaplama sürecinde kritik öneme sahip olan bu verilerle birlikte maaş artış oranı daha da netleşecek. Emekliler ise şimdiden alacakları zam oranını ve yeni maaşlarını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte emekli zammında son gelişmeler...

        2

        MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

        Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.

        3

        NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:

        Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11

        Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5

        4

        3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.

        5

        TEMMUZ AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI

        6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        %10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        %15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        6

        ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?