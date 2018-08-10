Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü geldi. Yapılan son dakika açıklamasıyla emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih net olarak belirlendi.

Hatırlanacağı gibi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL emekli ikramiyesi müjdesi verilmişti. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ilk 1000 TL ikramiyeyi Ramazan Bayramı öncesinde almıştı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilerin gözü 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi.

Peki; 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödencek? İşte SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı. 16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyeleri ödenecek.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi:

Kurban Bayramı arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

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