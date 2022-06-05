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Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı

Emekli maaşları Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkına ilaveten bir de toplu sözleşme farkı eklenecek. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla son tahminler de yapıldı. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın tahminleri...

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    Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı! İşte son tahminler

    Emekli maaşları, bilindiği üzere 6 ayda bir defa son zam dönemine göre 6 aylık enflayon farkına göre zam yapılıyor. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon rakamına toplu sözleşme oranı da eklenerek zam yapılıyor. Ancak Ocak ayında memur emeklileri ve enflasyon oranına göre yapılan zam sonrası maaşı 2 bin 500 TL altında kalan emeklilere ek zam yapıldı. 

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte son beş aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Böylelikle emekli Temmuz ammaşı zam farklarıyla ilgili de en yakın tahminlerde bulunma fırsatı ortaya çıktı. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın son tahminleri..
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    Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı! İşte son tahminler

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
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    Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı! İşte son tahminler
    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

     
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    Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı! İşte son tahminler

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    5 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran yüzde 35,64’e yükseldi. Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise temmuz ayında maaş zamları yüzde 36- 38 arasında olabilir. 
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    Emekli maaşları son dakika: Temmuz'da zam geliyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı! İşte son tahminler

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emekilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi.

    Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

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