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Emekli maaşların 3. zam! 2023 emekli zammı refah payı artırıldı

Emekli maaşlarına 3. zam geldi! 2022 Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 zam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla emekli maaş zamlarını refah payıyla yüzde 25'e çıkarılacağını söylemişti. Bugün AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yapılan refah payının da artırıldığı müjdesini verdi. Böylelikle emekli maaşlarına 2 gün içerisinde 3. kez zam gelmiş oldu. İşte 2023 güncel SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları...

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  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Emekli maaşı zammı son dakika: Emekli maaş zammı Ocak 2023 oranları, Aralık ayı enflasyon verilerine bağlı olarak 6 aylık enflasyon artış oranın açıklmasıyla netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 6 aylık enflasyon artış oranında zamlandı. Memur emekli maaşları ise 6 aylık enflasyon artış oranına toplu sözleşme farkının eklenmesiyle belli oldu. 
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 zam geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla emekli maaş zamlarını refah payıyla yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.

     
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

     

    Ancak bugün AK Parti AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yapılan refah payının artırıldığı müjdesini verdi.

    Refah payındaki artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarına 2023'te yüzde 30 zam yapılmış oldu. 
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. 

     
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    MAAŞLARA REFAH PAYI ZAMMI 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı yüzde 25'e yükseltildi. Böylelikle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.

     
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Ancak Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte Refah payı artışı memur emeklileri için 13,6'ya SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 14,6'ya yükseltildi.

     
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmılştı.

    Bugün AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı artışı müjdesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2023 Ocak ayı itibariyle zamlanacağı müjdesini de verdi. Buna göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak. 
  • EMEKLİ MAAŞLARINA 3. ZAM! Son dakika: 2023 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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