Emekli muhasebeci, emekli doktoru başından vurdu

Bir süre sonra sigara içmek için bahçeye çıkan Dr. Kocabaş ile Erdoğan E. arasında tartışma çıktı. Kıbrıs gazisi olan Erdoğan E., sinirlerine hakim olamayıp, belinden çıkardığı tabancayla Kocabaş'a tek el ateş etti.