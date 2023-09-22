Emekli polis memuru Ümit Özkan orman yangınlarına karşı proje hazırladı Olay yerinde kullanılan "ceset çadırı" projesini geliştiren emekli polis memuru Ümit Özkan bu sefer de orman yangınlarına karşı çalışma yaptı. Özkan geliştirdiği proje ile orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilmesini planlıyor

Trafik kazaları, cinayet ve diğer olaylarda ceset ve ceset parçalarının görünmemesi için geliştirdiği "Ceset çadırı ve olay yeri bariyeri" projesiyle tüm Türkiye’ye örnek olan emekli polis memuru Ümit Özkan, bu kez Türkiye’nin yarası olan orman yangınlarına yönelik proje hazırladı. Özkan, hazırladığı projenin içeriğinde yapılacak yöntemlerle itfaiyenin giremediği ve helikopterin yeterli olmadığı bölgelerde yangını en kısa sürede nasıl etkisiz hale getirilebileceğini anlattı.

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının sayısı her geçen yıl artmaya başladı. Türkiye’nin önemli yarası haline gelen orman yangınlarıyla ilgili alınan önlemler yetersiz kalıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; Samsun İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde hazırladığı "Ceset çadırı ve olay yeri bariyeri" projesiyle tüm Türkiye’ye örnek olan emekli polis memuru Ümit Özkan, büyük sorun haline gelen orman yangınlarına en iyi şekilde müdahale etmek ve yangını kısa sürede söndürmeye yönelik bir proje hazırladı.

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ESKİ METOTLARIN YERİNE YENİSİ Özkan’ın hazırladığı “Dökme su ile orman yangını sönmez” adlı projesinin içeriğinde, orman yangınlarına halen eski metotlarla müdahale edildiği belirtilerek, bu alanda birtakım yeniliklerin yapılması gerektiğini vurguluyor. YÖNTEM NASIL OLMALI Çizdiği resimlerle de projenin detaylarını hazırlayan Özkan, “Orman yangınlarına müdahale için (kontrol altına alma, söndürme, soğutma) yangının olduğu bölgelere çeşitli araçlarla (itfaiye, helikopter, uçak) su taşımak yerine, ormanlık alanlar içerisinde belirlenecek mevkilere kurulacak sistemle suyu ormanlık alanda 365 gün 24 saat sürekli hazır bulundurmak ve ihtiyaç duyulduğunda bu suyu ihtiyaç duyulan en yakın noktaya boru ve hortum vasıtasıyla ulaştırabilmektir" dedi.

NELER YAPILMALI Hazırladığı projesinde ormanlık alanlarda nasıl tedbir alınması gerektiğini anlatan Özkan, projenin özetini madde madde şöyle sıraladı: • Arazi ve bitki örtüsünün durumuna göre değerlendirme yapılır. 50, 100, 200 tonluk veya daha yüksek kapasitede sabit su depoları kurulmalıdır. REKLAM • Bu depolardan özellikle ulaşımı zor, sarp-kayalık, araç ve yaya ulaşımı olmayan, yangın riskine açık bölgelere sabit basınçlı su hat – hatlar çekilmeli. Bu hat- hatlar üzerinde belirli aralıklarla yine bitki örtüsüne bağlı olarak sabit fıskiye direkleri konulmalı. Yine bu hatlar üzerinde fıskiye direkleri haricinde belirli aralıklarla seyyar yangın hortumu takmak için musluk- vana başlıkları bulunmalı. • Depolarda ana hatlara basınçlı su verebilmek için su pompaları bulunmalı. • Hatlardaki fıskiyeler tercihe göre kablosuz uzaktan kumanda ile de çalıştırılabilir olmalı. • Tüm bu sistemleri idare ve kontrol etmek üzere her depoda yeteri kadar personel bulunmalıdır. • Yapılacak depolar su takviyesi, ulaşımı kolay olan bölgelere kurulmalı. Buralardan iç kesimlere ana hat çekmek suretiyle istenilen her noktaya ulaşabilecek suyu hazır tutmaktır.

YANGINI ETKİSİZ HALE GETİRİR Hazırlanan bu yöntemlerle orman yangınlarının büyümesi engellenerek müdahalenin daha kolay olabileceğini anlatan Özkan, itfaiyenin ulaşamadığı bölgelerde kurulan büyük su depoları ile fıskiye sistemi ile yangınlara müdahale edilebileceğini belirtti. Projesinin detaylarını anlatan Özkan “Kısaca bu yöntemle; orman yangını esnasında, yangın alanına itfaiye gibi araçlarla su taşıma işine son verilecektir. Orman içerisinde hazır bekleyen su kullanılacaktır. Yani her yangında helikopter suyu gidip bulup getirene kadar yangın daha büyüyor. Bunları azaltacak” ifadelerini kullandı.

PROJEYİ YETKİLİLERE GÖNDERMİŞ Bu projeyi çalıştığı dönemde hazırladığını belirten Özkan “Biz Olay Yeri inceleme ekipleri olarak çok orman yangınlarına da gittik. Orada gördüklerimi ele alarak böyle bir projeyi hazırladım. Projemi yetkili kurumlara gönderdiğim. Beğenildi ama henüz bir dönüş yapılmadı” diye konuştu.