En yüksek promosyon veren bankalar listesi: Nisan 20026 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Nisan 2026 itibarıyla emekli promosyon yarışında bankalar araştırılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerine sunulan nakit promosyon tutarları güncellenirken, maaşını taşımayı planlayan vatandaşlar için cazip fırsatlar öne çıkıyor. Artan rekabetle birlikte "en yüksek promosyon hangi bankada?" sorusu yeniden gündemin zirvesine yerleşirken, bankaların sunduğu ek avantajlar da dikkat çekiyor. İşte bilgiler...
Emekliler için promosyon dönemi yeniden hareketlendi. Nisan ayında bankalar, maaş müşterisi kazanmak için kampanyalarını yenilerken, ödenecek tutarlarda önemli artışlar görüldü. Özellikle maaşını farklı bankaya taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağkur emeklileri, güncel promosyon listelerini ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.İşte nisan emekli promosyon kampanyaları...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ!
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
Kampanya, 30.10.2025 ile 30.06.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
HALKBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYON
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Promosyon ve Bonus Detayları:
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama: 6.000 TL
2.000 TL Avans Hesap harcaması: 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesi: 2.000 TL
Toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus ile promosyon dahil maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz.
Koşullar:
Kampanya 1–30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
Banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.