SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişmekte olup 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.​

Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.