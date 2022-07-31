Milyonlarca SSK'lı ve Bağ-Kur'lu en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankaları merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak belirlenirken bankalar harekete geçti. Milyonlarca emekli promosyonu veren bankalar listesini araştırırken bankaların emekli promosyonu ödemelerindeki tavan fiyatı 7 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin gündeminde " Hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi ile yeni rakamlar...