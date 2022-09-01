En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Yılda iki kez enflasyon zammı alan emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda da bin 100 lira ikramiye alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lulara ek gelir kapısı olan emekli promosyon ödemeleri için bankaların kampanya yarışı sürerken emekli promosyon ödemeleri için müjdeli haber geldi. 31 Ağustos günü itibariyle sona eren başvuru tarihleri bankalar tarafından uzatıldı. İşte, 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...