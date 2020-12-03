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HaberlerSosyal GüvenlikEmekliEMEKLİ ZAAMI | Son dakika TÜFE açıklandı memur ve emekliye yüksek zam göründü!
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Ocakta maaş zammı ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağı büyük ölçüde kesinleşti. Bu durum memur maaşları ve emekli aylıklarına, beklenenden daha yüksek zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki emekli aylıkları ile memur maaşlarına ocak ayında ne kadar zam yapılacak?Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

EMEKLİ ZAAMI | Son dakika TÜFE açıklandı memur ve emekliye yüksek zam göründü!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin hayli üzerine çıkarak yüzde 2.30 oranında arttı. TÜFE bazında enflasyon 11 aylık dönemde yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verileri, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına, beklentilerin üzerinde artış yapılacağının işaretini verdi. Yüksek enflasyon verisi ayrıca, yarın başlayacak asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında da belirleyici olacak.

MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Emekli aylığı ve memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Peki, enflasyonun aralık ayında sıfır çıkacağını varsayarsak emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

SSK VE BAĞ-KUR’A YÜZDE 7, MEMURA YÜZDE 6

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

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