Memur ve memur emeklileri için zam görüşmeleri başladı, Hükümet ile memur sendikaları 2022 memur zammı için bir araya geldi. SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağı araştırılmaya başladı.

2022 SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

HAZİRAN AYINDA YÜZDE 8.45 ZAM YAPILMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

2021 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912 BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

MEMUR EMEKLİLERİNİN 2022 ZAMMI BELİRLENİYOR

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada ''4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.'' denildi.

2021 GÜNCEL MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI