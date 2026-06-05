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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon açıklandı! Temmuz 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammı son dakika hesaplama: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu 5 aylık enflasyon verileri sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için oluşan zam oranları netleşmeye başladı. Peki emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 5 aylık enflasyon farkı sonrası emekli zammında son durum ve temmuz hesapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Emekli zammı için kritik veri açıklandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da netleşirken, milyonlarca emekli “Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı hesaplanırken, memur emeklilerinin maaş artışında da yeni tablo ortaya çıktı. İşte 2026 Temmuz emekli zammı hesaplamaları ve son gelişmeler...

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        MAYIS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

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        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE YÖNDEYDİ?

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 olmuştu.

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