Emekli zammı son dakika hesaplama: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu 5 aylık enflasyon verileri sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için oluşan zam oranları netleşmeye başladı. Peki emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 5 aylık enflasyon farkı sonrası emekli zammında son durum ve temmuz hesapları...
Emekli zammı için kritik veri açıklandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da netleşirken, milyonlarca emekli “Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı hesaplanırken, memur emeklilerinin maaş artışında da yeni tablo ortaya çıktı. İşte 2026 Temmuz emekli zammı hesaplamaları ve son gelişmeler...
MAYIS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Emekli maaş zammında 5 aylık enflasyon farkı açıklandığında haberimize eklenecektir.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE YÖNDEYDİ?
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 olmuştu.