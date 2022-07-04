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Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL)
Ocak
Mayıs
Müsteşar (1/1)
15.456
20.866
Genel müdür (1/1)
13.663
18.445
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
5.276
7.123
Memur (Lisans - 4/1)
4.241
5.725
Öğretmen (1/4)
5.276
7.123
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
8.954
12.088
Başkomiser (1/4)
5.376
7.258
Polis memuru (4/1)
5.376
7.258
Hemşire (Lisans - 1/4)
5.128
6.923
Mühendis (1/4)
6.432
8.683
Teknisyen (Lise -1/4)
4.477
6.044
Profesör (1/4)
11.011
14.865
İmam-hatip
5.276
7.123
Avukat (1/4)
5.276
7.123
En düşük memur emekli aylığı
4.289
5.790
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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