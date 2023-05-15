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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarına ek zam açıklaması!

Emekli zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu işçilerine yapılan zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur maaşları için yapılan açıklamalar ardından emekli maaş zammında son durum ile refah payı hakkında sorgulamalar yoğunlaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli zammı açıklamaları ile yeni emekli maaşları senaryoları...

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  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekli maaş zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak açıklanan enflasyon verileri ile 4 aylık oran netlik kazanırken enflasyon farkının maaşlar üzerinde etkisi araştrılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile "Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik.  İşte merak edilenler...
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    "7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞLI ALANLARI SEVİNDİRECEK HABER"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

    Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadelerini kullandı. 

    "EMEKLİ MAAŞLARINI DÜZELTMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

    İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

    Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız." dedi.
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu. Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

    SON 6 AYLIK ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. 
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

     

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
    BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?

    Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.
  • Emekli zammı son dakika 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına Temmuz'da ek zam açıklaması! Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
    Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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