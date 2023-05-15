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En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480 SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966 SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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