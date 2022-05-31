Temmuz ayı emekli maaş zammı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına sayılı gün kalmasıyla emekli zammına ilişkin son açıklamalar merak ediliyor. Yılda iki kez zamlanan emekli maaşları son olarak 2022 Ocak'ta yüzde 66 oranında yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşları 2 bin 500 liraya yükseldi. Peki, emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte emekli zammı son durum hakkında...