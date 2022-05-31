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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı belli oldu mu?

Emekli maaş zammı binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli ve emekli yakınları "Emekli zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Emekli maaşları yılda iki kez enflasyon oranlarına göre belirlenen oranda zamlanıyor. Emekli zammı Temmuz ayından önce açıklanması bekleniyor. İşte emekli maaş zammı 2022 son açıklamalar...

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  • 01
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Temmuz ayı emekli maaş zammı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına sayılı gün kalmasıyla emekli zammına ilişkin son açıklamalar merak ediliyor. Yılda iki kez zamlanan emekli maaşları son olarak 2022 Ocak'ta yüzde 66 oranında yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşları 2 bin 500 liraya yükseldi. Peki, emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte emekli zammı son durum hakkında...
  • 02
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum."
  • 03
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 Haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları kaydetti;

    "Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz."
  • 04
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    EMEKLİ TEMMUZ AYI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    4 Aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı.

    4 aylık enflasyon rakamı şimdiden 31,71 olurken Merkez Bankası Mayıs ve Haziran ayı beklentilerine göre Mayıs ayında 3,97 olurken Haziran ayında 2,97 olması bekleniyor. Beklentiler ışığında Emekli maaşı Temmuz zam oranının % 38'i bulması bekleniyor.
  • 05
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. 
  • 06
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM

    Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında % 7 toplu sözleşme zammı alacak.  Dört aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 24,71 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek.

    SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam yüzde 31,71'i bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.
  • 07
    Emekli zammında Temmuz ayı bekleniyor... Emekli maaş zammı Temmuz 2022'de ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

     

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

     

    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484

     

    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

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