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Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 emekli maaş zammında 4 aylık oran belli oldu!

Emekli zammı oranı, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte şekillenmeye başladı. Ekim ayı enflasyon rakamları aylık 3,54, yıllık 85,51 olarak belirlendi. 2023 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı oranı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek. İşte, SSK, Bağ-Kur 2023 Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenler...

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  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon farkı toplamı 10.45 olarak belirlenirken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininin tutması halinde 6 aylık enflasyon farkının 16.05 oranında olması bekleniyor. Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. İşte, 2023 Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahminleri...
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    EMEKLİYE YÜZDE 16.05 ZAM GÖRÜNDÜ

    Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 65.2'ye yükseldi. Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutması halinde emeklilere yüzde 16,05 oranında zam yapılacak.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10,84 oldu.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Son bir yıldaki yüksek enflasyonun emekli aylığı ve memur maaşlarında yarattığı tahribatın telafi edilmesi için beklentiler bir süredir dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümette bu yönde çalışma yapıldığı bilgileri kulislere yansımaya başladı. Bu amaçla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda yüzde 5-10 oranında refah artışı yapılması bekleniyor.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6,91'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

    2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.
  • Emekli zammında yüzde 16.05 zam cepte! 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.

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